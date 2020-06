TENNIS ace Rafael Nadal is the star of a promo aimed at attracting tourists to Spain’s holiday island Mallorca.

-- Advertisement --



Rafa Nadal protagonitza l’espot de promoció turística que el Consell dirigeix als principals mercats emissors La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, acompanyada pel conseller de Turisme i Esports. Consell de Mallorca, Andreu Serra, i la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Palma, Elena Navarro, han presentat l’espot de promoció turística amb el qual es vol impactar els nostres mercats emissors principals, l’espanyol prioritàriament. L’espot que avui es presenta és l’acció de màrqueting de major impacte que el Consell de Mallorca ha desenvolupat des que té les competències en promoció turística. Es vol respondre a la conjuntura actual per la incidència de la pandèmia causada per la covid-19, amb un paquet de mesures capaç de contribuir a reactivar el sector turístic de Mallorca.El projecte s’ha desenvolupat a través de la Fundació Mallorca Turisme, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, a través de la Fundació Palma 365. Protagonitza l’espot el tennista mallorquí Rafa Nadal qui, simulant el pilotatge d’un dron, mostra una Mallorca «a vista d’ocell». L’esportista, qui s’ha prestat per a aquesta col·laboració de forma totalment gratuïta, és també qui locuta un text de benvinguda a l’illa, en el qual se’n destaquen missatges positius, una illa segura, preparada per rebre turisme, per gaudir unes «vacances com les de sempre».Cal destacar que totes les imatges han estat enregistrades específicament per a aquest anunci, proporcionant una visió única d’algunes de les zones més emblemàtiques de l’illa, com mai s’havia mostrat.La difusió de l’espot promocional es centra en el mercat espanyol, per ser el que es preveu amb major projecció per a aquesta temporada turística tan atípica. Es promocionarà en diferents mitjans nacionals, com ara les televisions nacionals, en dues fases: una, la primera quinzena de juliol, en la qual es difondrà a Telecinco i a Antena3 en hora punta; i una altra, la segona quinzena d’agost o primera de setembre (es decidirà en funció de l’avenç de la temporada turística). El pla de mitjans inclou també les televisions autonòmiques, així com ràdios nacionals, la segona quinzena de juliol.Per altra banda, també es durà a terme un pla de difusió en línia, a través de les xarxes de promoció turística. Així mateix, es disposarà de versions traduïdes en català, anglès, alemany i francès, per a la seva difusió a través de xarxes socials a la resta de mercats prioritaris per a la indústria turística mallorquina.Cal destacar que, a més de l’espot, el Pla Reactivació Turística inclou altres iniciatives de calat ja en marxa, com ara:Campanya interilles «Pega un bot a l’altra millor illa del món», adreçada a promocionar Mallorca com a destinació turística entre les altres illes balears.Una campanya de comàrqueting amb les agències en línia, que està a punt d’adjudicar-se i que generarà impactes publicitaris per valor de 2 milions d’euros.I una activació important en xarxes socials. Recordem que es va dur a terme un gran esforç, durant els mesos del confinament més dur, perquè la «marca Mallorca» fos present en els nostres mercats; llançant missatges en positiu i mostrant el millor de l’illa. #SeeYouSoonMallorca va aconseguir més de 7,5 milions de visualitzacions.L’anunciL’anunci destaca una Mallorca acollidora i segura, en la qual tot està preparat per oferir una experiència del tot positiva, especial, única. Segons ha declarat la presidenta, es vol presentar «una Mallorca que mostra, amb imatges espectaculars, que la nostra illa està al mig del mediterrani: platges, serra, els paisatges d’interior… ».La presidenta ha declarat també que «en tan sols uns segons volem que el públic gaudeixi d’alguns dels racons més bells de la nostra illa; i rebi un missatge, que l’illa espera tothom que vulgui venir a gaudir-la i tractar-la bé» .L’espot original té una durada d’un minut, a partir del qual se n’extreu un altre de vint segons, que és el que es difondrà a les televisions. L’import total d’aquesta acció és de 580.000 euros, creativitat, direcció, producció i insercions incloses.Segons a informat el conseller, l’agència publicitària Illa, la productora Singular i el creatiu publicitari mallorquí Juan Carlos Frontera han estat els responsables de la idea original, adaptacions i direcció de l’espot. Amb 17 anys de trajectòria en l’àmbit de la publicitat, Frontera disposa, entre d’altres distincions, del Premi Nacional de Màrqueting en categoria de marca, per la tasca feta amb Decathlon, empresa per a la qual va ser responsable creatiu durant cinc anys. Altres marques amb les quals ha col·laborat són: Nike, Pascual, Kas, Bitterkas, Dewa15, Mediamakt, Volkswagen, Estrella Damm, Voll Damm, Barcelona World Race, Audi, Martin Codax, Cinfa, Vodafone, Europeos de Atletismo i Ajuntament de Barcelona.Un equip de més de quaranta persones ha participat en el rodatge, que s’ha duit a terme a: la torre dels Falcons de Porto Cristo, Illes Malgrats, Banyalbufar, Son Marroig, sa Foradada, Llucalcari, sa Calobra, torrent de Pareis, Montuïri, Sencelles, Algaida, Coma-sema, Orient, Alcanada (Alcúdia) i Palma.La música també ha estat composta per a l’anunci, per part del professional, de la producció musical, el també mallorquí Luis de las Heras. Zveřejnil(a) Consell de Mallorca dne Pátek 26. června 2020



The Mallorca-born celebrity sportsman provides the voiceover for the island government’s promotional video, which is aimed especially at the national visitor market.

Over sweeping aerial shots of the island’s coastline, landscapes, capital city and natural wonders, Nadal tells viewers Mallorca has worked hard to get back to normal life “so that the strange thing is to be at home and not out there looking for freedom,” and so that “holidays are as ever: free time to disconnect and forget about everything.”

The video is part of a Consell de Mallorca marketing campaign and packet of measures aimed at reactivating the tourism sector in the face of the coronavirus crisis.

It is due to be broadcast at prime time on national TV from the first fortnight of July. Versions in Catalan, English, German and French will be put out on social media.