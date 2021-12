Puzzle Solutions Edition 1901

WORD SQUARE

admiral, alarm, amid, amir, amoral, armadillo, aroma, diorama, dorm, dram, drama, lama, lamia, llama, loam, maid, mail, mall, mallard, marl, moil, mild, mill, modal, molar, moll, moral, roam. ARMADILLO

WORD SPIRAL

1 Zero; 2 Ouch; 3 Hack; 4 Kind; 5 Dead; 6 Deem; 7 Miss; 8 Shed; 9 Dash; 10 Heal; 11 Lush; 12 Hiss; 13 Soup; 14 Pill; 15 Loom; 16 Miff. SUFFOLK

QUICK QUIZ

1 Chicago; 2 Joseph Grimaldi; 3 Edvard Grieg; 4 Evergreen; 5 Billie Jean King; 6 Roy Orbison; 7 Dutch elm disease; 8 Johan Cruyff; 9 P. D. James; 10 Moira Shearer.

LADDER

Park, Sark, Sank, Sink, Link, Line, Life

CRYPTIC

Across: 1 Static; 4 Astray; 9 Preoccupation; 10 Overrun; 11 Irene; 12 Hoops; 14 Baths; 18 Stair; 19 Artiste; 21 Goes overboard; 22 Steams; 23 Co-heir. Down: 1 Siphon; 2 An eye for an eye; 3 Incur; 5 Stamina; 6 Raise the stake; 7 Yankee; 8 Burns; 13 Perform; 15 Usages; 16 Names; 17 Tender; 20 Taboo.

QUICK

Across: 1 Kebab; 6 Banal; 9 Recover; 10 Bride; 11 Diary; 12 Saved; 13 Spinach; 15 Ava; 17 Lent; 18 Air bed; 19 Smell; 20 Shut up; 22 Dose; 24 Her; 25 Arbiter; 26 Eject; 27 Andre; 28 Yelps; 29 Scatter; 30 Facet; 31 Study. Down: 2 Europe; 3 Ardent; 4 Bee; 5 Jonah; 6 Bedevil; 7 Arid; 8 Arrive; 12 Scamp; 13 Slash; 14 Incur; 15 Abbot; 16 Adder; 18 Alert; 19 Subject; 21 Hernia; 22 Divert; 23 Seeped; 25 Acute; 26 Erse; 28 Yes.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Strength, 7 Suave, 8 Aire libre, 9/20 Big toe, 10 Envy, 11 Needle, 13 Juzgar, 14 Primos, 17 Button, 18 Bait, 22 Raindrops, 23 Faros, 24 Ascensor. Down: 1 Stare, 2 Rara vez, 3 Nulo, 4 Tables, 5 Maybe, 6 Lenguas, 7 Sendero, 12 Waiters, 13 Justify, 15 Meadows, 16 Novios, 17 Berry, 19 Toser, 21 Edge.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE