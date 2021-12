Puzzle Solutions Edition 1900

WORD SQUARE

abase, abasement, abate, abates, abeam, abet, abets, absent, bane, bans, bantam, base, baseman, basement, bast, baste, bate, bates, batman, bats, batsman, beam, beams, bean, beast, beat, beaten, beats, been, beet, bent, beset, best, beta, bets, nabs, samba, stab, tabs. ABASEMENT

WORD SPIRAL

1 Alas; 2 Stew; 3 Waif; 4 Fame; 5 Easy; 6 Yard; 7 Disc; 8 Clad; 9 Drew; 10 Wolf; 11 Find; 12 Duel; 13 Leaf; 14 Fish; 15 Hill; 16 Lard. CARDIFF

QUICK QUIZ

1 Pearl Harbor; 2 Mademoiselle; 3 The Bible; 4 Samuel; 5 Ross Perot; 6 Lara Croft; 7 Burma; 8 H Rider Haggard; 9 Phobia; 10 Fifty.

LADDER

Down, Dawn, Darn, Tarn, Tart, Cart, Cast

CRYPTIC

Across: 1 Astonishment; 7 Sidle; 8 Theta; 9 Ice; 10 Faithless; 11 Erects; 12 Polish; 15 Touchwood; 17 Ass; 18 Redan; 19 Drone; 21 Free-thinkers. Down: 1 Architecture; 2 Nod; 3 Scenic; 4 Matchwood; 5 Niece; 6 Cat’s whiskers; 7 Swede; 10 Fat chance; 13 Image; 14 Howdah; 16 Under; 20 Own.

QUICK

Across: 3 Plead; 8 Biped; 10 Vodka; 11 Ton; 12 Valid; 13 Captain; 15 Agent; 18 Ire; 19 Create; 21 Lottery; 22 Iron; 23 News; 24 Manager; 26 Esteem; 29 Sag; 31 Susan; 32 Regales; 34 Rises; 35 Tay; 36 Sauna; 37 Tepid; 38 Slide. Down: 1 Sitar; 2 Mention; 4 Lean; 5 Aviary; 6 Dodge; 7 Skint; 9 Pop; 12 Vietnam; 14 Art; 16 Eager; 17 Terse; 19 Creases; 20 Rides; 21 Louts; 23 Negates; 24 Menial; 25 Gag; 27 Sugar; 28 Earns; 30 Key in; 32 Rend; 33 Lap.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Basil, 4 Clever, 9 Reinado, 10 Dance, 11 Only, 12 Afilado, 13 Tin, 14 Itch, 16 Lead, 18 Oro, 20 Azafrán, 21 Pale, 24 Selva, 25 Asi como, 26 Screen, 27 Theme. Down: 1 Borrow, 2 Still, 3 Leak, 5 Ladrillo, 6 Ventana, 7 Roedor, 8 Woman, 13 There are, 15 Trailer, 17 Gansos, 18 Ondas, 19 Before, 22 Above, 23 Fist.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE