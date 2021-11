Puzzle Solutions Edition 1898

WORD SQUARE

achy, aery, archetype, arty, chary, cheery, creepy, crypt, cypher, earthy, eatery, eery, harpy, hearty, hype, party, patchy, payee, payer, peachy, peaty, pray, preachy, prey, pyre, racy, repay, retype, therapy, they, tray, trey, type, tyre, yacht, yeah, year.

ARCHETYPE

WORD SPIRAL

1 Push; 2 Herb; 3 Barn; 4 Nail; 5 Lull; 6 Ling; 7 Glum; 8 Milk; 9 Kent; 10 Tire; 11 Eros; 12 Snug; 13 Grab; 14 Burn; 15 News; 16 Slur.

MAUREEN

QUICK QUIZ

1 Cricket; 2 Republic of Ireland; 3 Brigitte Bardot; 4 Boris Karloff; 5 Amnesia; 6 Jimi Hendrix; 7 High jump; 8 Lauren Bacall; 9 Merlin; 10 Violin.

LADDER

Root, Rook, Rock, Rack, Back, Bask, Base

CRYPTIC

Across: 1 Stock market; 9 Rip; 10 Unhealthy; 11 Lacks; 13 Whistle; 14 Sounds; 16 Attire; 18 Nitrate; 19 Light; 20 Secretary; 21 Tar; 22 Hard-hearted. Down: 2 Top; 3 Clubs; 4 Mohawk; 5 Realist; 6 Entitling; 7 Artlessness; 8 Typesetters; 12 Crustacea; 15 Dead end; 17 Sesame; 19 Layer; 21 Tee.

QUICK

Across: 5 Axle; 7 Altogether; 8 Cosh; 10 Able; 12 Ebb; 13 Fiasco; 16 Rabbi; 18 Doe; 20 Bout; 21 Frau; 22 POW; 24 Haste; 25 Utmost; 26 Any; 27 Coal; 29 Fish; 33 Accelerate; 34 Beam. Down: 1 Old; 2 Comb; 3 Cede; 4 Shy; 5 Arc; 6 Lasso; 9 Derby; 10 Abrupt; 11 Wad; 13 Fight; 14 Soft; 15 Cereal; 17 Atom; 19 Buoys; 23 Wok; 25 Unite; 27 Calf; 28 Afro; 30 Ham; 31 Ice; 32 Ate.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1/14 No nací ayer, 4 Boats, 8 Varón, 9 Azafran, 10 Deepest, 11 Leña, 12 Arm, 15 Alba, 18 Oil, 21 Owls, 23 Angosta, 25 Emanate, 26 Entre, 27 Ounce, 28 Naipes. Down: 1 Nevado, 2 Nursery, 3 Cencerro, 4 Beak, 5 Agree, 6 Suntan, 7 Carta, 13 Manguera, 16 Bus stop, 17 Boleto, 19 Lamer, 20 Lapels, 22 Learn, 24 Safe.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE