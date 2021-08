Puzzle Solutions Edition 1886

WORD SQUARE

fresh, fresher, heed, heeds, herd, herder, here, hers, refresh, refreshed, shed, sheer, sheered, sherd, shred.

REFRESHED

WORD SPIRAL

1 Brag; 2 Grip; 3 Puma; 4 Atom; 5 Mesh; 6 Hush; 7 Hiss; 8 Sell; 9 Lead; 10 Dull; 11 Liar; 12 Road; 13 Dupe; 14 Emir; 15 Ruin; 16 Neat.

SPATULA

QUICK QUIZ

1 Central Intelligence Agency; 2 Veneer; 3 Richard Branson; 4 Robert Louis Stevenson; 5 Tower Bridge; 6 Woodstock; 7 X; 8 Henry VIII; 9 Luke; 10 Mickey Rooney.

LADDER

Kick, Sick, Silk, Milk, Mill, Mall, Ball.

CRYPTIC

Across: 1 Last; 3 Barbaric; 8 Trap; 9 Portable; 11 Taking the bit; 13 Darned; 14 Unsure; 17 Statistician; 20 Breaks in; 21 Hole; 22 Enhanced; 23 Amps. Down: 1 Latitude; 2 Spanker; 4 Adopts; 5 Between his; 6 Rabbi; 7 Clef; 10 Undertaken; 12 Meanders; 15 Uniform; 16 Aspire; 18 Teeth; 19 Able.

QUICK

Across: 5 Inch; 7 Protection; 8 Kill; 10 Undo; 12 Owl; 13 Beacon; 16 Shove; 18 Mob; 20 Cute; 21 Itch; 22 Eat; 24 Extra; 25 Artist; 26 Imp; 27 Clan; 29 Brie; 33 Four-poster; 34 Neat. Down: 1 Ark; 2 Stun; 3 Echo; 4 Dig; 5 Ink; 6 Colon; 9 Coach; 10 Ulster; 11 Dam; 13 Beret; 14 Coir; 15 Obtain; 17 Heat; 19 Chaps; 23 Tic; 25 Agree; 27 Cope; 28 Also; 30 Eft; 31 Cue; 32 Vet.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Sauce, 3 Carrots, 6 Receive, 8 Blade, 10 Techo, 11 Apestar, 14 Herido, 15 Chicos, 17 Enchufe, 20 Leona, 21 Scarf, 22 Tercero, 23 Lobster, 24 Years. Down: 1 Scratch, 2 Erizo, 3 Cueva, 4 Roble, 5 Spear, 7 Cucaracha, 9 Artichoke, 13/12 Wolf pack, 16 Seasons, 17 Easel, 18 Unfit, 19 Estar, 20 Lorry.

