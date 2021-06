Andalucia has registered 288 Covid free towns in the last 14 days. Cadiz has the highest number of towns still grappling with an outbreak while Granada showed the best increase in breaking free of the virus.

As of June 27, a total of 288 municipalities in Andalucia have not had any confirmed cases of Covid-19 in the past two weeks, up 11 more than June 20.

Granada has 76 municipalities with confirmed cases, followed by Almeria with 68; Malaga with 39; Huelva with 34; Jaen with 33; Cordoba with 19; Sevilla with 14 and Cadiz with five municipalities.

According to ABC, in Granada and Huelva, the following towns have not reported any Covid-19 cases in the past two weeks:

Albondon, Almegijar, Alpujarra de la Sierra, Berchules, Bubion, Busquistar, Cadiar, Canar, Capileira, Carataunas, Castaras, Los Guajares, Jete, Juviles , Lanjaron, Lobras, Murtas, Nevada, Pampaneira, Portugos, Rubite, Soportújar, Sorvilan, La Taha, Turon, Ugijar, Valor, Alamedilla, Albunan, Aldeire, Beas de Guadix, Benamaurel, Castillejar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes and Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Ferreira, Galera, Gorafe, Huelago, Hueneja, Jerez del Marquesado, Lugros, Morelabor, Orce, Pedro Martinez, La Peza, Policar, Purullena, Villanueva de las Torres, Beas de Granada, Agron, Albunuelas , Algarinejo, Chimeneas, Domingo Perez de Granada, Escuzar, Gobernador, Guadahortuna, Jatar, Jayena, La Malaha, Montefrio , Montejicar, Montillana, Nivar, El Pinar, Quentar, Santa Cruz del Comercio, Torre-Cardela, El Valle, Villamena and Viznar.

In Almeria, 68 towns join the Covid free list: Abla, Alboloduy, Alcudia de Monteagud, Alhabia, Alhama de Almeria, Alicun, Almocita, Alsodux, Beires, Benitagla, Benizalon, Bentarique, Canjayar, Castro de Filabres, Finana, Gador, Gergal, Illar, Instincion, Lubrin, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Padules, Ragol, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondujar, Senes, Tabernas , Tahal, Terque, Las Tres Villas, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique, Albanchez, Alcontar, Antas, Armuna de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bedar, Chirivel, Cobdar, Los Gallardos, Laroya, Lijar, Maria, Oria, Partaloa, Purchena, Seron, Sierro, Somontín, Sufli, Urracal, Velez-Blanco, Velez-Rubio, Alcolea, Bayarcal, Dalias, Enix, Felix, Fondon, Laujar de Andarax and Paterna del Rio.

Malaga has 39 Covid free towns and Huelva has 34.

In Malaga: Alfarnate, Alfarnatejo, Archez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Comares, Cómpeta, Cutar, Iznate, Salares, Sayalonga, Sedella, Almargen, Canete la Real, Humilladero, Teba, Almogia, Macharaviaya, Totalan, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauria, Cartajima, Cuevas del Becerro, Farajan, Gaucin, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Juzcar , Montecorto, Parauta, Pujerra, Pujerra.

In Huelva: Alajar, Aroche, Berrocal, Campofrío, Canaveral de Leon, Castano del Robledo, Corteconcepcion , Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolome, Encinasola, Fuenteheridos , Galaroza , La Granada de Riotinto, Higuera de la Sierra, Hinojales, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Rosal de la Frontera, Valdelarco, Zalamea la Real, Escacena del Campo, Paterna del Campo, Villarrasa, Cabezas Rubias, El Granado, San Silvestre de Guzman, Sanlucar de Guadiana, Villanueva de las Cruces, Arroyomolinos de Leon, Cala, Santa Olalla del Cala and Zufre.

In Jaen: Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava, Albanchez de Magina, Belmez de la Moraleda, Campillo de Arenas, Carcheles, Cazalilla, Fuerte del Rey, Jimena, Arquillos, Carboneros, Chiclana de Segura, Escanuela, Montizon, Santa Elena, Torreblascopedro, Vilches, Arroyo del Ojanco, Benatae, Génave, Hinojares, Huesa, Ibros, La Iruela, Jodar , Larva, Lupion, Pozo Alcon, Puente de Genave, Rus, Sabiote, Santiago- Pontones and Santo Tome.

In Cordoba: Espejo, Fuente-Tojar, Palenciana, Zuheros , Guadalcazar, San Sebastian de los Ballesteros, Valenzuela, Villaharta, Villaviciosa de Cordoba, Alcaracejos, Los Blazquez, Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Pedroche, Valsequillo, Villanueva del Duque and Villaralto.

In Seville: Aguadulce, Algamitas, Canada Rosal, El Saucejo, Villanueva de San Juan, La Campana, El Castillo de las Guardas , El Garrobo, Guadalcanal, El Madrono , Las Navas de la Concepcion, El Real de la Jara, Coripe and Pruna.

In Cadiz: Algodonales, Benaocaz, Grazalema, Torre Alhaquime and Villaluenga del Rosario.

