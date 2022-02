Puzzle Solutions Edition 1912

WORD SQUARE

airy, anti, antiquary, aqua, aria, arty, aunt, aura, nary, nutria, quaint, quart, quatrain, quay, quinary, rain, rainy, rani, rant, rata, tarn, tiara, train, tray, tuna, unary, unitary, urania, yarn. ANTIQUARY

WORD SPIRAL

1 Oval; 2 Loaf; 3 Feud; 4 Doom; 5 Moth; 6 Harp; 7 Perm; 8 Mark; 9 Kiss; 10 Sear; 11 Rung; 12 Golf; 13 Foul; 14 Loam; 15 Maul; 16 List.

MUSTARD

QUICK QUIZ

1 Sir Christopher Wren; 2 100 degrees; 3 Daley; 4 Chameleon; 5 Slovakia; 6 Bob Dylan; 7 Edgar Allan Poe; 8 Eleven; 9 James Cagney; 10 Thor.

LADDER

Book, Look, Loot, Lost, Cost, Cast, Case.

CRYPTIC

Across: 6 Feigned; 7 Unbar; 9 Sty; 10 Preaching; 12 Furthermore; 15 Presumptive; 17 Mismanage; 19 Two; 21 Celia; 22 Waisted. Down: 1 Meats; 2 Ego; 3 Heir; 4 On the move; 5 Banners; 8 Talent; 11 Nursemaid; 13 Taming; 14 Praises; 16 Sweet; 18 Gear; 20 Asp.

QUICK

Across: 3 Tract; 8 Banns; 10 Hello; 11 Roc; 12 Ocean; 13 Bewitch; 15 Norse; 18 Sot; 19 Screen; 21 Romance; 22 Moor; 23 Pure; 24 Bouncer; 26 Lesson; 29 Dog; 31 Later; 32 Capable; 34 Ideal; 35 Sat; 36 Stone; 37 Cures; 38 Erupt. Down: 1 Harem; 2 Incisor; 4 Rich; 5 Chance; 6 Tenor; 7 Close; 9 Now; 12 Octagon; 14 Tom; 16 Recur; 17 Enter; 19 Scandal; 20 Small; 21 Roost; 23 Pegasus; 24 Border; 25 Cop; 27 Earth; 28 Seine; 30 Alter; 32 Carp; 33 Bar.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Purse, 7 Panadero, 8 Attic, 10 Luna de miel, 12 Eyebrows, 14 Cita, 16/13 Give way, 17 Cyclists, 20 Inundación, 23 Sabor, 24 Aplaudir, 25 Hojas. Down: 1 Praise, 2 Soil, 3 Lana, 4 Laces, 5 Religioso, 6 Toalla, 9 Cuero, 11 Nervously, 15 Ellos, 16 Gritar, 18 Skirts, 19 Add up, 21 Chin, 22 Nabo.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE