Puzzle Solutions Edition 1906

WORD SQUARE

acne, aeon, annoy, annoyance, anon, anyone, cane, canna, cannon, canny, canoe, canon, canyon, cyan, nanny, ocean.

ANNOYANCE

WORD SPIRAL

1 Purl; 2 Lamb; 3 Bend; 4 Daft; 5 Tone; 6 Evil; 7 Liar; 8 Real; 9 Land; 10 Dear; 11 Ripe; 12 Edit; 13 Twig; 14 Gnat; 15 Taxi; 16 Inch.

RICHARD

QUICK QUIZ

1 Marilyn Monroe; 2 Genghis Khan; 3 Bambi; 4 Clyde Barrow; 5 Pupil; 6 Genesis; 7 Sir Francis Drake; 8 Delaware; 9 Salt; 10 Anita Loos.

LADDER

Feed, Weed, Week, Weak, Beak, Beck, Back

CRYPTIC

Across: 1 Usage; 4 Lucifer; 8 Instant; 9 Lying; 10 Eats; 11 After all; 13 Ties; 14 Mace; 16 To be sure; 17 Tame; 20 Oscar; 21 Mustard; 22 Slowest; 23 Ruler. Down: 1 United Nations; 2 Asset; 3 Edam; 4 Let off; 5 Cul-de-sac; 6 Frigate; 7 Regular reader; 12 Sets free; 13 Tobacco; 15 Prompt; 18 Avail; 19 User.

QUICK

Across: 3 Limps; 8 Audit; 10 Annal; 11 Mud; 12 Garda; 13 Abdomen; 15 Riles; 18 Wan; 19 Relish; 21 Deduces; 22 Pour; 23 Beak; 24 Angular; 26 Cheese; 29 Tar; 31 Hutch; 32 Degrade; 34 Lotus; 35 Ail; 36 Clear; 37 Acres; 38 Tepee. Down: 1 Rumba; 2 Widower; 4 Ivan; 5 Padres; 6 Snail; 7 Tales; 9 Dud; 12 Genuine; 14 Mad; 16 Liner; 17 Shake; 19 Refutes; 20 Epoch; 21 Duvet; 23 Barrack; 24 Ashore; 25 Lag; 27 Hurls; 28 €clat; 30 Idler; 32 Dune; 33 Air.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Scented, 5 Tease, 8 Nuera, 9 Cowards, 10 Surrender, 12 Doy, 13 Tal vez, 14 Añadir, 17 Jam, 18 Passwords, 20 Readers, 21 Onion, 23 Shoes, 24 Runners. Down: 1 Songs, 2 Eye, 3 Trapeze, 4 Decada, 5 Tower, 6 Alrededor, 7 Ensayar, 11 Relámpago, 13 Tijeras, 15 New moon, 16 Asesor, 18 Press, 19 Sinks, 22 Ice.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE