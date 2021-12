Puzzle Solutions Edition 1902

WORD SQUARE

accent, acne, amen, ante, anthem, cane, cant, catchment, cent, chance, chant, enact, mane, mean, meant, name, neat, neath, nett, tench, tent, tenth, than, then.

CATCHMENT

WORD SPIRAL

1 Rich; 2 Hard; 3 Data; 4 Acre; 5 Emit; 6 Tend; 7 Daub; 8 Bard; 9 Dirk; 10 Kepi; 11 Iota; 12 Amid; 13 Deed; 14 Dodo; 15 Onus; 16 Sago.

BEGONIA

QUICK QUIZ

1 Northern lights; 2 Blue whale; 3 Alan Shearer; 4 Davis Cup; 5 Sunflowers; 6 Around the World in Eighty Days; 7 Alexander Fleming; 8 Sleepwalk; 9 Croquet; 10 Measles.

LADDER

Beam, Beat, Boat, Boot, Blot, Blow, Glow

CRYPTIC

Across: 1 Skittles; 5 Form; 9 Coma; 10 Idolater; 11 Skein; 12 Run-down; 13 Trial and error; 18 Assuaged; 19 Cuff; 20 Neptune; 21 Lions; 22 Rode; 23 Stranded. Down: 2 Knocker; 3 Tsarina; 4 Endurance test; 6 Outdoor; 7 Mariner; 8 Glance; 13 Trainer; 14 Insipid; 15 League; 16 Ruction; 17 Offence.

QUICK

Across: 1 Scoffs; 7 Thriller; 8 Mere; 10 Slalom; 11 Before; 14 Red; 16 Medal; 17 Seer; 19 Topaz; 21 Dated; 22 Dinar; 23 Bang; 26 Bogus; 28 Nil; 29 Allege; 30 Facade; 31 Open; 32 Gangster; 33 Kisses. Down: 1 Spasms; 2 Feeler; 3 Stem; 4 Like mad; 5 Blood; 6 Gruel; 8 Mare; 9 Rod; 12 Fez; 13 Raven; 15 Total; 18 Extol; 19 Tan; 20 Per; 21 Disgust; 22 Due; 23 Biceps; 24 Alan; 25 Greens; 26 Barge; 27 Glint; 28 Nap; 30 Fork.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Cómodo, 4 Sacos, 8 Listo, 9 Afilado, 10 Alambre, 11 Doce, 12 Ave, 14 Real, 15 Nido, 18 Lip, 21 Loco, 23 Average, 25 Cortina, 26 Oreja, 27 Snack, 28 Verdad. Down: 1 Culpar, 2 Message, 3 Doorbell, 4 Spin, 5 Clavo, 6 Shores, 7 Marea, 13 Envelope, 16 Dead end, 17 Slices, 19 Pagar, 20 Reward, 22 Carta, 24 Wink.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE