El legendario Benidorm Palace busca recuperarse tras el bombazo del Brexit.

Se ha discutido mucho el impacto del Brexit en la genta aqui y en el extranjero. Pero a algunos la realidad ha golpeado más fuerte que a otros. Para nadie más que a Christine Climent, propietaria del Benidorm Palace y a su hija Joanna, directora del establecimiento, uno de los locales de ocio más glamurosos de Europa.

Christine y Joanna podrían ser descritas como las reinas del ocio nocturno de Benidorm. Su local ha sido votado anteriormente como el mejor teatro de cabaret y espectaculos de Europa, y nadie que lo haya experimentado por sí mismo en los últimos 30 años lo denegaria. Sin embargo, el viernes 8 de octubre, una llamada telefónica hizo que Cristine se sintiera impotente por primera vez en su vida.

La llamada procedía de los agentes británicos del grupo The Magic of the Beatles, que le informaron de que la actuación de la banda el 17 de octubre no podía llevarse a cabo. La razón que le daban era clara: las nuevas normas tras el Brexit lo hacían inviable financiera y prácticamente.

Los artistas del Benidorm Palace, bloqueados por la burocracia

Los artistas británicos que quieren actuar en España necesitan una visa de trabajo. Conseguir esa visa implica un campo de minas de papeleo y tiene un coste de casi 200 libras por persona. Esto incluye a todos, desde los artistas y los directivos hasta los conductores y el personal de carretera, y la visa tarda ocho semanas en concederse. Este proceso se aplica a todos los países de la UE en los que quieran tocar, lo que dificulta aún más la gira.

Christine y Joanna tenían apenas una semana de antelación e inmediatamente se pusieron a buscar una solución. No la hubo. El espectáculo no podía seguir como estaba previsto. Cualquier artista que incumpliera las normas sería sancionado con una fuerte multa y se le prohibiría actuar durante cinco años. La idea de defraudar a los clientes y a los promotores les resultaba muy desagradable. Ni siquiera el sindicato de músicos pudo ayudarles. Así que se pusieron a buscar alternativas.

Los músicos se movilizan para cambiar la ley

Roger Daltry, cantante de The Who, se burló de las afirmaciones de que el Brexit perjudicaría a la industria musical británica. Su argumento era que los músicos se las arreglaban bien antes de entrar en la UE.

Pero como señaló el también cantante Fish, ex integrante de la banda de rock Marillion, The Who tocó una media de poco más de cinco conciertos al año en Europa entre 1963 y 1973 y contó con el respaldo de una gran discográfica. Hoy en día, los grupos y músicos independientes suelen dar 30 o más conciertos al año en Europa y tienen que organizarlo todo ellos mismos. Eso ya no es viable. Fish publicó un extenso post en Facebook en enero explicando cómo el Brexit ha destruido la capacidad de los artistas británicos para hacer giras en la UE. Pero a pesar de que la industria británica genera más de 6.500 millones de euros al año, el asunto ha recibido muy poca publicidad.

Desde entonces, Daltrey ha dado un giro de 180 grados y ha firmado una petición para que los músicos viajen sin visa. La campaña fue respaldada por artistas como Sir Elton John, Ed Sheeran y Colin Greenwood, de Radiohead, y obtuvo suficientes firmas para ser escuchada en el Parlamento. Sir Elton afirmó que los negociadores del Brexit “arruinaron” el acuerdo para los músicos británicos.

Otra petición iniciada por el sindicato de músicos fue lanzada en Change.org. Actualmente cuenta con más de 119.000 firmas y está a punto de convertirse en una de las más firmadas de la plataforma.

Un parpadeo de esperanza en la recuperación de Benidorm

Para el Benidorm Palace, hay luz al final del túnel. El martes 12 de octubre consiguieron encontrar un acto de sustitución. Se contrató a otro grupo de los Beatles, con sede en Barcelona, y a un tributo a The Shadows. Christine y Joanna querían mantener la integridad y la credibilidad del Benidorm Palace y lo han conseguido gracias a un inmejorable sentido de la determinación. Ambos grupos tienen críticas increíbles y se espera que el espectáculo sea tan bueno o mejor que el original.

La industria del entretenimiento es clave para el resurgimiento de Benidorm en el cual El Benidorm Palace está en el centro de todo ello. En lugar de convertirse en una víctima del Brexit, quieren encabezar el regreso de Benidorm y necesitan vuestro apoyo.

Recuerda que esta es la primera gran noche de gala en el Benidorm Palace desde la pandemia de Covid-19. Todos los que han reservado una entrada deben estar seguros de que será una noche para recordar. Una noche que estuvo a punto de ser arruinada por la burocracia y las regulaciones, pero que ha sido salvada por el propietario del y a su hija Joanna, directora del establecimiento, cuyo cuidado y compromiso con los artistas, los promotores y el público es inigualable.

Después de hacer lo que mejor saben hacer, ofreciendo otra noche inolvidable, Christine y su hija pondrán ahora todo su empeño en hacer campaña para ayudar a los músicos del Reino Unido a hacer lo que mejor saben hacer: girar ante multitudes adoradoras en toda Europa, sin barreras.

