Puzzle Solutions Edition 1891

WORD SQUARE

chemistry, chesty, chyme, city, cyme, cyst, hysteric, itchy, mercy, miry, misery, misty, mystic, myth, rhyme, rhymes, rimy, scythe, shirty, shyer, smithy, stye, stymie, they, thymic, thyme, trey, tyre, yeti.

CHEMISTRY

WORD SPIRAL

1 Chic; 2 Crew; 3 Weir; 4 Roof; 5 Food; 6 Doom; 7 Mess; 8 Safe; 9 Ease; 10 Erse; 11 Edit; 12 Toot; 13 Tool; 14 Link; 15 King; 16 Gold.

SOLDIER

QUICK QUIZ

1 Pianos; 2 The Annunciation; 3 Compost; 4 John Ford; 5 Waltzing Matilda; 6 Aphrodite; 7 Annie Oakley; 8 Indian Ocean; 9 Dame Peggy Ashcroft; 10 Venom.

-- ADVERTISEMENT --



LADDER

Root, Room, Doom, Door, Doer, Deer, Beer

CRYPTIC

Across: 7 Erect; 8 Anagram; 9 Tallboy; 10 He-man; 12 Going to law; 15 Dialectics; 18 Rates; 19 Make out; 21 Sincere; 22 Tense. Down: 1 Left-hander; 2 Dealt; 3 Stub; 4 Canyon; 5 Pathetic; 6 Trample; 11 Now and then; 13 Overseer; 14 Casting; 16 Temper; 17 Bound; 20 Kite.

QUICK

Across: 4 Astute; 7 Reindeer; 8 Shears; 10 Whist; 13 Moan; 14 Lido; 15 Pang; 16 Jar; 17 Beer; 19 Gain; 21 Remaining; 23 Garb; 24 Tusk; 26 Bay; 27 Loan; 29 Laos; 32 Cell; 33 Demon; 34 Salami; 35 Vendetta; 36 Nestle. Down: 1 Brawl; 2 Timid; 3 Edit; 4 Arson; 5 Then; 6 Turban; 9 Haggis; 11 Him; 12 Sober; 13 Marital; 15 Pea; 16 Jig; 18 Emblem; 20 Ankle; 21 Ray; 22 Nun; 23 Garage; 25 Too; 28 Olive; 30 Amity; 31 Sneak; 32 Cast; 33 Dodo.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Posada, 4 Friend, 9 Rooms, 10 Anchors, 11 Actrices, 12 Mice, 14 Scream, 16 Detrás, 19/22 Love song, 20 Remember, 23 Ventoso, 24 Brain, 25 Riesgo, 26 Breeze. Down: 1 Perhaps, 2 Short, 3 Desfilar, 5 Rico, 6 Elogiar, 7 Desde, 8 Baker, 13 December, 15 Revenge, 17 Syringe, 18 Dedos, 19 Lavar, 21 Blame.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE