Puzzle Solutions Edition 1888

WORD SQUARE

epoxy, expo, hole, holey, holy, hone, honey, hoop, hooey, hope, hypo, lone, loon, loony, loop, loopy, lope, noel, nope, oleo, only, onyx, open, openly, oxen, peon, peony, phenol, phlox, phone, phoney, phony, phooey, ploy, pole, polo, poly, pone, pony, pooh, pool, pylon, xylophone.

XYLOPHONE

WORD SPIRAL

1 Clog; 2 Goal; 3 Lair; 4 Ream; 5 Maim; 6 Mars; 7 Sigh; 8 Halt; 9 Teak; 10 Knee; 11 Erne; 12 Each; 13 Heel; 14 Lift; 15 Thus; 16 Spat.

HEATHER

QUICK QUIZ

1 Kenneth Branagh; 2 Red; 3 Tears; 4 Grand National; 5 Caterpillar; 6 Alexandre Dumas; 7 Kuwait; 8 Twelve; 9 Crystal Palace; 10 Eagle.

LADDER

Land, Band, Bind, Mind, Mild, Mill, Fill

CRYPTIC

Across: 1 Sharp; 4 Shooter; 8 Erector; 9 Ennui; 10 Peak; 11 Dividers; 13 Peep; 14 Mess; 16 Airborne; 17 Acne; 20 Ideas; 21 Umbrage; 22 Getaway; 23 Depot. Down: 1 Sheep shearing; 2 Arena; 3 Pity; 4 Strain; 5 One-sided; 6 Tanners; 7 Reinstatement; 12 Tenon saw; 13 Perfect; 15 Injury; 18 Cramp; 19 Abed.

QUICK

Across: 3 Scram; 8 Depot; 10 Camel; 11 Nag; 12 Focus; 13 Forward; 15 Model; 18 Ale; 19 Denote; 21 Aspirin; 22 Arch; 23 Asia; 24 Thimble; 26 Slight; 29 Oaf; 31 Eider; 32 Enraged; 34 Nomad; 35 Lug; 36 Delta; 37 After; 38 Stays. Down: 1 Venom; 2 Hogwash; 4 Clod; 5 Acumen; 6 Mason; 7 Tenet; 9 Par; 12 Freight; 14 Alp; 16 Douse/Dowse; 17 Legal; 19 Diamond; 20 Pause; 21 Acrid; 23 Alfalfa; 24 Throat; 25 Bar; 27 Liner; 28 Gents; 30 Beget; 32 Easy; 33 Gut.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Buckets, 5 Pearl, 8 Girar, 9 Raisins, 10 Cosecha, 11 Shake, 12 Nutmeg, 14 Oppose, 17 Ambas, 19 Perhaps, 21 Tortuga, 22 Coast, 24 Señal, 25 Naranja. Down: 2 Cards, 3 Earache, 4 Scream, 5 Pairs, 6 Afilado, 7 Listeners, 10 Cantantes, 13 Tiburón, 15 Parecer, 16 Sprain, 18 Skull, 20 Again, 23/1 Tea bag.

SUDOKU

EASY

HARD

WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE