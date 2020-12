Play and learn with our Spanish – English Crossword every week – this week the issue 1848, enjoy and learn with Euro Weekly News.



1. Lavado 7 2. Cisnes aves 5 3. Cuero piel 7 4. Oferta 5 5. To ring telephone 5 6. Enamel 7 7. Abades 6 8. Treinta 6 9. Briefcase 7 10. Deporte 5 11. Meeting 5 12. Sentence linguistics 7 13. Mirar fijamente 5 14. Renacuajo 7 15. El país de Gales 5 16. España 5 17. Heredar 7 18. Jardín 6 19. Tormenta 5 20. Pin sewing 7 21. Cirugía 7 X