Play and learn with our Spanish – English Crossword every week – this week the issue 1847, enjoy and learn with Euro Weekly News.



1. Watch on wrist 5 2. Furniture 7 3. Calabaza 7 4. Gracia 5 5. Rocas minerales 5 6. Hermanas 7 7. Last night 6 8. Poster 6 9. Escándalo 7 10. Dog 5 11. Vestir 5 12. Creer 7 13. Wealth 7 14. Escocés 5 15. Clothes shop 7 16. Chistes 5 17. Less 5 18. Microondas 9 19. To have a shave 9 20. Píldoras 5 X