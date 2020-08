Scrubbing up the town with new tools

LITOSA ha adquirido nueva maquinaria de limpieza La empresa municipal LITOSA ha adquirido nueva maquinaria de limpieza 🆕 Ésta que aparece en el vídeo sirve, concretamente, para limpiar suelos porosos. El alcalde, José Ortiz García, y el teniente de alcalde y concejal de Servicios Generales para la Ciudadanía, Antonio Navarro, han supervisado hoy los trabajos con esta nueva maquinaria, que han comenzado por la calle Cruz y la plaza Costa del Sol, e irán rotando por todos los barrios de Torremolinos. 🙏 Mantener limpio nuestro municipio requiere la colaboración de todas y todos. Por favor, recoge los residuos que generes (y los excrementos de tu mascota) y deposítalos en el contenedor más cercano 🗑 ¡Actuemos con responsabilidad! #Torremolinos #TorremolinosAvanza #ServiciosGenerales #Limpieza Posted by Ayuntamiento de Torremolinos on Tuesday, August 25, 2020

THE municipal company LITOSA has acquired new cleaning machinery, to clean up the town of Torremolinos.

-- Advertisement --



The one featured in the video serves, specifically, to clean porous floors.

The mayor, José Ortiz García, and the deputy mayor and councillor of General Services for Citizenship, Antonio Navarro, have today overseen the work with this new machinery, which has begun on Calle Cruz and the Costa del Sol Plaza and will continue rotating around all the neighbourhoods of Torremolinos.

Keeping the town clean requires the collaboration of any and all.