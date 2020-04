Choose local produce to help businesses weather coronavirus economic impact council urges in Spain’s Costa Almeria

ADRA council is urging local residents to choose fresh local produce to help municipal businesses weather the economic impact of the coronavirus crisis.

The local authority has launched a campaign video with the message “Now more than ever, support local consumption.”

Apoyo al consumo local 📹 Adra te sigue ofreciendo los mejores frutos del mar 🐟🎣 y de la huerta 🍅🥬. Ahora más que nunca apoyemos al comercio local. Apoyemos a nuestros agricultores 👨🏽‍🌾👩🏼‍🌾 y pescadores 👨🏼🎣.Si buscas proximidad 👨🏽‍🌾🎣, calidad 👌🏼, confianza 🤝 y sabor ✅ , apuesta por el consumo local. Zveřejnil(a) Ayuntamiento de Adra dne Úterý 14. dubna 2020

A promotional video aimed at helping the municipal agricultural and fishing sectors highlights the quality, variety and flavour of Adra’s produce.