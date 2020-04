WATCH: Dolphins show up for Easter in Mojacar on Spain’s Costa Almeria

NOT too many people will have spotted them thanks to the coronavirus lockdown, but dolphins have made an Easter appearance in Mojacar.

Delfines disfrutando del mar sin la presencia humana Delfines disfrutando del mar sin la presencia humana.Corrina nos pasa este fantástico vídeo, que ha grabado en una playa de Mojácar (Almería), de estos delfines disfrutando cerca de la costa gracias a la no presencia humana.Desde la distancia asistimos como meros espectadores, contemplando cómo la naturaleza brilla majestuosa cuando el ser humano no interfiere con ella. Zveřejnil(a) Equinac dne Čtvrtek 9. dubna 2020

The Equinac marine life rescue association posted a view in which you can just make out dolphins leaping out of sea in Mojacar Playa right in front on what in a normal Easter would have been a seafront bustling with locals and visitors.