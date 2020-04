WATCH: Spanish police shut down international sex racket operating during lockdown, freeing 12 prostitutes

An international sex racket operating from flats during lockdown has been shut down this afternoon.

According to National Police, the gang sexually exploited women captured in Colombia.

During the operation this afternoon, 12 victims were released in Cordoba and Jaen who, “in the midst of the state of alarm, were forced into prostitution in group flats or at home”.

-- Advertisement --

Desmantelada una red internacional que explotaba sexualmente a mujeres captadas en Colombia. Doce víctimas han sido liberadas en #Córdoba y #Jaén que, en pleno Estado de Alarma, eran obligadas a ejercer la prostitución en pisos del grupo o a domicilio. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/qL6Dmn6mgc — Policía Nacional (@policia) April 10, 2020