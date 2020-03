Three teams of firefighters tackle scrapyard blaze on the Costa Blanca

THREE complete teams of firefighters from Benidorm tackled a blaze at a scrapyard in the town yesterday.

The Alicante Provincial Consortium Fire Department firefighters managed to get the fire under control around 7pm.

No injuries were reported and the cause has yet to be confirmed.

Los Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han movilizado desde el Parque de Benidorm, tres dotaciones completas. Un Incendio en el interior de un desguace. Controlado.

#seguimostrabajando #serviciosesenciales #bomberosdeladipu #bomberosbenidorm #quédateencasa pic.twitter.com/oV90YSmkYu — Bomberos de Dipu ALC (@BomberosDipuALC) March 29, 2020