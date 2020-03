WATCH: Local police join nightly tribute to Spain’s coronavirus crisis frontline workers in Costa Almeria resort Mojacar

MOJACAR Local Police have joined the nightly tributes to medical personnel and other professionals working on the coronavirus frontline.

Last night members of the force spontaneously decided to line up outside the Mojacar Playa health centre and show their appreciation for everything the staff are doing to keep everyone safe and well.