WATCH: Spanish Guardia Civil sweet birthday surprise for little boy under coronavirus lockdown on Costa Almeria

GUARDIA Civil gave a lovely surprise to a little boy forced to celebrate his sixth birthday stuck at home under coronavirus lockdown in Costa Almeria town Albox.

DÍA 9️⃣‼ALBOX‼UN DÍA INOLVIDABLE,TUVIMOS LA VISITA DE PARTE DEL EQUIPO DE SUPERHÉROES, ,no estamos hablado de Super-Man, ni de Batman, si no, de los Superhéroes de verdad, los de carne y hueso y Sin capa. La lucha de balcones en este día ha sido maravillosamente especial,mi David ha cumplido 6 años y lo que ha vivido no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Un cumple algo diferente por los tiempos que estamos pasando ( como el resto de cumpleaños de niñ@s en la actualidad) a nivel Mundial, esta epidemia maldita que nos tienes recluidos a millones de personas en las casas , con nuestros pequeños, los cuales,tenemos la suerte, pero la gran suerte de que son ajenos a lo que está pasando. Cada día es un reto, pues jamás estuvieron tanto tiempo dentro de casa y más cuando te preguntan cuando van a ir al parque, cuando van a ir al campo de fútbol o a su actividad favorita con sus amigos.Es por lo que tratamos entre mil juegos ,ejercicios, actividades, deberes, que se lo pasen lo mejor posible e incluso ponerle como un juego lo del Coronavirus, que hay que tratar de no salir de casa,pues estamos jugando al escondite y tenemos que ganar y que lo vamos a conseguir. De igual modo le decimos una y otra vez que tenemos de nuestra parte a unos SUPERHÉROES SIN CAPA, que nos ayudarán a vencer a " Este bicho malo" ( como le llama mi David) y no son otros que nuestros SANITARIOS, CUERPOS Y FUERZAS DEL ESTADO, GUARDIA CIVIL, POLICÍA NACIONAL, MILITARES, BOMBEROS, POLICÍAS LOCALES, PROTECCIÓN CIVIL , TRANSPORTISTAS, SUPERMERCADOS, SECTOR PRIMARIO…. que están al frente de la batalla y gracias a ellos ganaremos , junto con nuestra colaboración de quedarnos en casa.Pues bueno, el día de hoy JAMÁS LO OLVIDARÁ Y JAMÁS OLVIDAREMOS que una parte del equipo de estos SUPERHÉROES-SIN CAPA, LA GUARDIA CIVIL !!vinieron a felicitarlo el día de su cumple, para decirle que lo estaba haciendo muy bien como millones de niñ@s, quedándose en casa y haciendo caso a sus papás y que este partido lo íbamos a ganar como un gran equipo que somos tod@s.Muchísimas graciassss de todo corazón por haber hecho feliz….por haber emocionado a un niño en el día de su cumpleaños. Muchas gracias por estar al frente de toda esta situación , de esta difícil situación sin precedentes que estamos aconteciendo y que tengáis ese corazón tan grande de hacer felices a los peques de esta manera es IMPRESIONANTE!!MUCHAS GRACIAS GUARDIA CIVIL DE ALBOX Y DE TODA ESPAÑA, MUCHAS GRACIASSSSSS. David el grande ..jamás olvidará esto.#quetejodancoronavirus #yomequedoencasa #yojuegoencasa #quetejodanalmanegra Zveřejnil(a) Luis David Sanchez Parra dne Pondělí 23. března 2020



Several patrol cars with their lights flashing pulled up in front of the family home on Sunday evening and blasted out a well-known children’s birthday song on their megaphones.

The video posted on social media by the father showed the delighted little boy and his family looking down, dancing and waving from their balcony.





“This the best thing that could ever happen in the situation we’re in: making children happy. It’s incredible”, the dad exclaims.

“Viva the Guardia Civil”, he then shouted as the song came to an end and local residents cheered and clapped, before the Spanish national anthem played and the officers stood in a poignant salute.

Junta de Andalucia President Juanma Moreno was among those commenting on the sweet gesture.

“A gift that won’t be forgotten”, Moreno said.

“I’m proud of our forces and security bodies.”